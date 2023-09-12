وصول مفوض العلاقات الوطنية وعضو اللجنة المركزية في حركة فتح الوزير عزام الأحمد إلى بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2023 - 00:10

وصول مفوض العلاقات الوطنية وعضو اللجنة المركزية في حركة فتح الوزير عزام الأحمد إلى بيروت

منذ 2 ساعة 11 September، 2023
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