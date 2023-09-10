توجهت حركة الناصريين المستقلين المرابطون بأسمى آيات التقدير والاعتزاز بجيشنا الوطني اللبناني، وإلى قائده العماد جوزيف عون، وكافة العسكريين قيادة وظباطاً وجنوداً، مؤكدين أن الاعتداء على أي فرد من أفراد جيشنا، هو اعتداء على كل الوطن اللبناني.

حذر المرابطون المواطنين اللبنانيين والفلسطينيين، من أن هذه البؤر الإرهابية المسلحة، في مخيم عبن الحلوة، لا تشكل تهديداً على الأمن الوطني الفلسطيني في مخيمات الشتات فقط، إنما تستهدف الاستقرار الوطني اللبناني، الذي حافظ عليه أهلنا الفلسطينيين في سنوات الصقيع العربي، التي مرت على أمتنا، وبالتالي هذا التهديد للأمن الوطني اللبناني سيكون له تداعيات خطرة جداً.

من هنا ندعو كافة الفصائل الفلسطينية، إلى القضاء على هذه البؤر الإرهابية المسلحة، دون محاولات استغلالها، لان من يستخدم الارهاب يجني على نفسه، وعلى كافة القوى اللبنانية والفلسطينية، أن تعتبر وتتّعظ مما جرى في مكافحة الإرهاب، ونتائجها وتداعياتها في بقية الدول العربية.

المصدر: بريد الموقع