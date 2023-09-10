لا يزال الوضع الأمني متوتراً في مخيم عين الحلوة، حيث استمرت الاشتباكات المتقطعة حتى منتصف ليل الأحد وتوقفت مدة اربع ساعات لتستأنف عند الرابعة فجراً وما زالت بوتيرة تخف حيناً وتتصاعد احياناً.

يأتي ذلك رغم كل الجهود والاتصالات التي اجريت على اعلى المستويات واللقاءات التي عقدت حتى ساعة متأخرة من الليل، بإشراف السفير الفلسطيني أشرف دبور وحضوره.

وتدور الاشتباكات عند نقطة المحور الغربي للمخيم حي حطين جبل الحليب، ويسمع دوي القذائف التي تخطت حدود المخيم لتطاول اماكن الجوار حاصدة المزيد من الخسائر البشرية والمادية ونسبة نزوح أكبر للأهالي من المخيم في اتجاه اماكن آمنة في مدينة صيدا .

المصدر: الوكالة الوطنية