حضر رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عرضا للمجموعات شبه العسكرية بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس البلاد،

وأقيم العرض أقيم في ساحة “كيم إيل سونغ” في العاصمة بيونغ يانغ.

وتعزز كوريا الشمالية جيشها بمجموعات شبه عسكرية وأمنية مختلفة، مثل الحرس الأحمر العمالي والفلاحي التابع للجيش.

وأشارت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أن الرئيس كيم أجرى محادثات مع وفد صيني زائر، وأجرى اتصالات دبلوماسية تعهد فيها بتعزيز العلاقات مع روسيا والصين.

ومن المتوقع أن يزور كيم روسيا خلال الشهر الجاري للقاء بوتين وإجراء مناقشات.

المصدر: وكالات