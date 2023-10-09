الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون: أعرب عن دعمي للفلسطينيين وفلسطين هي قضية ليست للعرب والمسلمين فحسب بل إنها مسألة حرية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 11:04

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون: أعرب عن دعمي للفلسطينيين وفلسطين هي قضية ليست للعرب والمسلمين فحسب بل إنها مسألة حرية

منذ 30 mins 9 October، 2023
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