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September 9 2023 - 12:00

قرارات لكركي حول براءات الذمة المالية

منذ 2 ساعة 9 September، 2023
مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي
لبنان

اصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي عدة قرارات جاء فيها: “بناء على مراجعات اصحاب العمل لاسيما في موضوع عدم تمكنهم من دفع الاشتراكات والحصول على براءة ذمة، في ظل الاضراب الذي دعت اليه نقابة مستخدمي الصندوق ،

– تعزيز مصلحة براءة الذمة المركزية بعناصر بشرية اضافية لانجاز معاملات براءة الذمة.

– قبول طلبات براءة الذمة ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من كل اسبوع في المركز الرئيسي للصندوق وتسليمها ايام الثلاثاء فقط .

– تحديد دوام العمل في جميع مكاتب ومديريات الصندوق بين الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الثالثة بعد الظهر، وذلك في ايام العمل غير المشمولة بالاضراب.”

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