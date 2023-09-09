اصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي عدة قرارات جاء فيها: “بناء على مراجعات اصحاب العمل لاسيما في موضوع عدم تمكنهم من دفع الاشتراكات والحصول على براءة ذمة، في ظل الاضراب الذي دعت اليه نقابة مستخدمي الصندوق ،

– تعزيز مصلحة براءة الذمة المركزية بعناصر بشرية اضافية لانجاز معاملات براءة الذمة.

– قبول طلبات براءة الذمة ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من كل اسبوع في المركز الرئيسي للصندوق وتسليمها ايام الثلاثاء فقط .

– تحديد دوام العمل في جميع مكاتب ومديريات الصندوق بين الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة الثالثة بعد الظهر، وذلك في ايام العمل غير المشمولة بالاضراب.”