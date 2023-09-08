تأسّس مخيم عين الحلوة في أعقاب نكبة 1948 ليستضيف لاجئين فلسطينيين هجروا من فلسطين المحتلة الى لبنان، ويضمّ اليوم عشرات آلاف السكان في أحياء فقيرة.

وشهد المخيم الواقع في مدينة صيدا في جنوب لبنان، الخميس والجمعة تصعيداً جديداً بعد أسابيع من اشتباكات دامية كانت الأعنف منذ سنوات، بين حركة فتح، الفصيل الفلسطيني الأبرز، ومجموعات إسلامية.

ولا تتجاوز مساحة عين الحلوة، أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الـ12 في لبنان، الكيلومترين مربعين، ويقطن فيه 54 ألف لاجئ فلسطيني، إضافة الى 6 آلاف فلسطيني فرّوا من سوريا المجاورة جراء النزاع المستمر فيها منذ 12 عاماً.

وكما باقي المخيمات الفلسطينية، لا تدخل القوى الأمنية اللبنانية عين الحلوة بموجب اتفاق ضمني قائم منذ سنوات طويلة بين السلطات اللبنانية والفلسطينيين. وتتولّى الفصائل الفلسطينية نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات عبر قوة أمنية مشتركة.

وأقيم المخيم بعد نكبة 1948 التي تهجّر خلالها 760 ألف فلسطيني مع تأسيس الكيان الإسرائيلي، ووصل إليه بداية مهجرون من المدن الساحلية الفلسطينية. لذلك، تحمل الكثير من أحيائه أسماء مدن وقرى فلسطينية، ويصفه البعض بـ”عاصمة الشتات”.

على مرّ السنوات، دخلت المخيّم، كما العديد من المخيمات الفلسطينية الأخرى، السلاح. بدأ ذلك مع إبرام اتفاق القاهرة في 1969 بين منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت في أوج قوتها، والسلطات اللبنانية، برعاية عربية. وسمح الاتفاق السرّي في حينه بإقامة قواعد عسكرية للفصائل الفلسطينية في لبنان، وتنظيم العمل الفلسطيني المسلّح داخل المخيمات، بهدف مواجهة الكيان الإسرائيلي.

خلال الحرب الأهلية اللبنانية، انتقل الى مخيم عين الحلوة لاجئون فلسطينيون فرّوا من مناطق لبنانية أخرى، وانضم اليهم لاحقاً آخرون نزحوا في 2007 من مخيم عين البارد في شمال لبنان الذي شهد اشتباكات بين مجموعات إسلامية والجيش اللبناني.

ويروي الباحث الفلسطيني سهيل الناطور أن الفلسطينيين كانوا يعيشون في البداية تحت الخيم، قبل أن يبنوا منازل إسمنتية عشوائية بغالبيتها. وخلال اجتياحها للبنان في العام 1982، “دمّرت القوات الإسرائيلية المخيم واعتقلت المئات من الأشخاص داخله”، لكن سكانه ما لبثوا أن أعادوا بناء منازلهم شيئاً فشيئاً.

ويحاط المخيم اليوم بجدار بناه الجيش اللبناني الذي ينشر حواجز أمام مداخل المخيم الأربعة.

وتعد حركة فتح الفصيل الأبرز في المخيم الذي تتواجد فيه حركتا حماس والجهاد الإسلامي. وتتخذ مجموعات إسلامية من حي الطوارئ في المخيم معقلاً لها، وهي المنطقة التي شهدت الاشتباكات الأخيرة مع حركة فتح.

ويشهد المخيم بين وقت وآخر عمليات اغتيال وأحيانا اشتباكات خصوصاً بين فصائل فلسطينية ومجموعات متشددة.

في 29 تموز/يوليو، اندلعت اشتباكات عنيفة استمرت خمسة أيام بين حركة فتح ومجموعات إسلامية متشددة قتل فيها 13 شخصاً، غالبيتهم مقاتلون وبينهم قيادي في فتح قتل في كمين. وتجددت هذه الاشتباكات لساعات ليل الخميس الجمعة. ويعيش الفلسطينيون في مخيم عين الحلوة وغيرها من المخيمات إجمالا في ظروف مزرية.

وتقول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنهم يعانون من تداعيات القيود التي تفرضها السلطان اللبنانية على اللاجئين الفلسطينيين مثل منع عملهم في قطاعات واسعة، والانهيار الاقتصادي في لبنان، والاكتظاظ، فضلاً عن الفوضى الأمنية.

وتتجاوز نسبة الفقر في المخيمات الفلسطينية 80 %، وفق الأونروا التي تدير 8 مدارس في مخيم عين الحلوة وحده. وهناك 489,292 لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأونروا، إلا أن المتواجدين في لبنان يقدرون بـ250 ألفاً.

المصدر: أ ف ب