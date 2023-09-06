أعلنت بلدية الغبيري في بيان لها الاربعاء انه سيتم الإدعاء على مجموعة جديدة من اصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة.

وقال البيان إنه “استكمالا للائحة الاولى التي ارسلتها بلدية الغبيري الى المدعي العام المالي ووزارة الاقتصاد للادعاء على اصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة، سيتم ارسال لائحة اضافية تضم مخالفين للتسعيرة ولائحة أخرى تضم اصحاب المولدات الذين يتقاضون بدل حد ادنى من الاستهلاك يفرضونه على المشتركين من دون وجه قانوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام