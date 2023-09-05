أطلق وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال في لبنان مصطفى بيرم في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، استراتيجية “التبديل والتسهيل”، في اطار الخطة الثلاثية للتحول الرقمي، “لتبديل ما هو كلاسيكي بما هو متطور وتسهيل امور الناس وهو مسار ذا خطوات متتالية في المستقبل”.

وبالمناسبة، قال بيرم “ضمن استراتيجية تسهيل أمور الناس وايضا الثقة بالعاملين في الادارات العامة وبسبب الظروف الصعبة ولكي لا يتكبد المواطن عناء المجيء اكثر من مره الى الادارة، وتحديدا الى وزارة العمل، اطلقنا شعار تسهيل المعاملة لتيسير الامور واطلاق خدمات الكترونية”.

واضاف بيرم “نطلق استراتيجية التبديل والتسهيل، تبديل ما هو كلاسيكي بما هو متطور وتسهيل امور الناس، وهذا مسار ذا خطوات متتاليه”، وقال “نحن عمليا الان اطلقنا ثلاث خدمات بدأت بالعمل فعليا، وهي ان المواطنين الذين لديهم معاملات في الوزارة ستصلهم رسالة عندما يوافق عليها الوزير، بدل أن يأتي المواطن عدة مرات الى الدائرة المختصة في الوزارة ليسأل عن مصير معاملته ويعيش بنوع من التعب وتكرار المجيء او يتعرض لأي نوع من الابتزاز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام