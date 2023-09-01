أعلنت “لجنة متابعة مرسوم الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية للتعيين في بعض الوظائف الشاغرة من الفئة الرابعة لصالح المديرية العامة للطيران المدني”، في بيان، أنه “بعد سنوات عدة من المعاناة والنضال من أجل تحصيل حقنا بالتعيين في الوظائف الشاغرة في المطار، والتي خضنا مباراة مشهود بشفافيتها في مجلس الخدمة المدنية والتي صدرت نتائجها في العام 2017، حيث نجح 90 شاباً وشابة توزّعوا على وظائف عدة شاغرة من الفئة الرابعة، تفاجأنا بجدول أعمال مجلس الوزراء في 6 ايلول المقبل والذي تضمن طلب وزارة الأشغال بتعيين الناجحين لصالح مصلحة الملاحة الجوية في المطار حصراً، والبالغ عددهم 25 ناجحا من بيننا نجحوا لوظيفة مراقب معاون، بما يعني إقصاء 65 ناجحاً في الوظائف الأخرى يتوزّعون ما بين فنيين وإداريين في مختلف دوائر المطار.

لذلك، نناشد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وجميع المعنيين وعلى رأسهم وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه، تصحيح الخلل وإدراج بند تعيين جميع الناجحين في المباراة الموّحدة التي خضناها، فالموافقة على تعيين الناجحين لوظيفة مراقب معاون دون غيرهم وعدم تعيين الناجحين في الوظائف الأخرى، يلحق ظلماً كبيراً بحق عدد كبير من الشباب الذين نجحوا بكفاياتهم ولهم كل الحق بالتعيين في الوظائف التي خاضوا المباراة لأجلها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام