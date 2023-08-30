وقع عمدة نيويورك إريك آدمز مرسوما يسمح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت الخارجية فى صلاتي الجمعة والمغرب خلال شهر رمضان.

وقال العمدة -في مؤتمر صحفي- إنه بإمكان المساجد الآن رفع الأذان في الأوقات المذكورة من دون تصريح مسبق وفاء بوعوده الانتخابية، مؤكدا حق المسلمين في حرية العبادة.

ويشمل المرسوم السماح بتحديد أماكن مخصصة للصلاة في المؤسسات التابعة لبلدية نيويورك.

وقال آدامز “كان هناك إرباك حول الجاليات المسموح لها بالدعوة للصلوات عبر مكبرات الصوت، اليوم نقول بوضوح إن كان في مسجد أو أي دار عبادة من أي نوع، فلا يتعين الحصول على تصريح لرفع أذان صلاة الجمعة”.

وأضاف عمدة المدينة -للمشاركين في المؤتمر الذي حضره ممثلون عن مختلف الجمعيات والمؤسسات الإسلامية- “أنتم أحرار في ممارسة شعائركم الدينية في نيويورك، وأنا فخور بأننا أخيرا نقوم بذلك اليوم”.

وأشار آدمز إلى إن الإسلام -مثل المسيحية واليهودية والأديان الأخرى- عنصر مهم في ثقافة نيويورك، وأن المساجد تساعد بشكل كبير في مكافحة الجريمة والمهاجرين غير النظاميين، وقال “نحن مصممون على منحكم الاعتراف الذي تستحقونه”.

وبموجب القرار الذي اتخذته البلدية، سيتم رفع الأذان عبر المكبرات الخارجية في أوقات صلاة الجمعة بين الساعة 12:20 و13:30 بالتوقيت المحلي للمدينة، وفي وقت الإفطار في شهر رمضان.

المصدر: اليوم السابع