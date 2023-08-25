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August 25 2023 - 14:04

الكيان الصهيوني | ارتفاع في الطلب للحصول على تأشيرات وجوازات سفر أجنبية

منذ 2 ساعة 25 August، 2023
جواز سفر اسرائيلي
كيان العدو

كشف موقع “يديعوت أحرونوت” الإلكتروني، أن السفارات الأوروبية لدى الكيان الصهيوني أفادت عن ارتفاع كبير في الطلبات المقدمة خلال الأشهر الأخيرة، من أجل إصدار جواز سفر أوروبي، أو تأشيرة (Relocation) بهدف الانتقال إلى أوروبا.

مغادرة

وقال سفير أوروبي في تل أبيب، إن “البعض يربطون ذلك بالتشريع (القضائي)، وآخرين يتحدثون عن غلاء المعيشة”. وأضاف: “هناك المزيد والمزيد من العائلات الإسرائيلية التي تطلب إصدار جواز سفر. طوايبر لم نشهدها في السابق. نحن نشعر أن هناك شيئا ما يحصل هنا”.
ومن السفارات التي أفادت عن ارتفاع كهذا، توجد سفارة فرنسا، هولندا، رومانيا، برتغال، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، وسفارات دول البلطيق. وتُناقش هذه المسألة في المنتديات المشتركة للسفارات الأوروبية في الكيان المحتل .
وأكدت سفارة إسبانيا أنه خلال السنوات الثلاث الماضية حدث ارتفاع في طلبات إصدار جواز سفر إسباني بسبب قانون الجنسية. وفي الوقت نفسه حدث ارتفاع في طلبات تأشيرات Relocation، وتأشيرات تنقل رقمية تسمح للصهاينة بالعيش والعمل في إسبانيا. كما قالت سفارة فرنسا: “هناك ارتفاع في عدد الطلبات للحصول على جوازات سفر، لكننا لا نعم ما الدافع من وراء ذلك”.

المصدر: يديعوت احرنوت

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