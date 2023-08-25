أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 42 طائرة بدون طيار أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه شبه جزيرة القرم الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها صباح اليوم الجمعة: “هذه الليلة تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لشن هجمات إرهابية بطائرات بدون طيار على أراضي روسيا”.

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت 42 طائرة بدون طيار، وقامت بتدمير 9 منها فوق أراضي جمهورية القرم، بينما تم تعطيل 33 مسيرة أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت دون الوصول إلى الهدف.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، عبر “تيليغرام”، بتدمير عدد من الطائرات بدون طيار فوق مياه البحر الأسود في منطقة رأس خيرسونيس بسيفاستوبول.

وأضاف أن خدمات الطوارئ لم تسجل أي أضرار في البنية التحتية المدنية جراء الحادث.

والاثنين الماضي أعلنت الدفاع الروسية إحباط هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين بالقرب من شبه جزيرة القرم.

المصدر: وكالات