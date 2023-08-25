صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بوجود صعوبات أمام كييف في مسألة الاتفاق مع الغرب حول توريد دفعات إضافية من منظومات الدفاع الصاروخي “باتريوت”.

وقال زيلينسكي: “الأمر صعب للغاية مع باتريوت. من الصعب جدا العمل مع الشركاء، فكل نظام إطلاق إضافي، ناهيك عن بطارية إضافية، عليك أن تقاتل بضراوة من أجل الحصول عليه”.

كما وصف زيلينسكي نظام الدفاع الجوي “باتريوت” وكذلك أنظمة NASAMS ونظام الدفاع الجوي الألماني IRIS-T، بأنها أفضل منظومات للدفاع الجوي المتاحة لأوكرانيا.

وفي وقت سابق أيضا، أكد رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور، خطط أوسلو لنقل طائرات مقاتلة من طراز “إف-16” إلى أوكرانيا.

كما ذكرت وكالة NTB من قبل أن سلطات البلاد قررت نقل صواريخ IRIS-T المضادة للطائرات إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

كما صرح الجنرال في القوات المسلحة الإيطالية ماركو بيرتوليني، بأن انتصار أوكرانيا في النزاع مع روسيا لا يمكن تصوره، وعلى الغرب أن يعلم ذلك ويبدأ المفاوضات.

وقال في مقابلة مع صحيفة Libero Quotidiano: “من وجهة نظر عسكرية، لا يمكن التفكير في انتصار أوكراني، يجب أن نلاحظ ذلك ونجلس إلى طاولة المفاوضات”.

المصدر: روسيا اليوم