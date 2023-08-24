عثر أهالي بلدة مدوخا في البقاع الغربي على رفات ثلاث أشخاص باللباس العسكري أثناء قيامهم بالحفر لدفن أحد أبناء البلدة.

وحضرت القوى الأمنية وانتشلت الرفات بإشارة من النيابة العام الاستئنافية في البقاع التي كلّفت الأدلة الجنائية الكشف على الجثث.

وقال بعض كبار السن في مدوخا إن “الرفات تعود إلى ثلاثة مقاومين كانوا يقاتلون في صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين استشهدوا عام 1983 خلال مواجهات مع جيش العدو الإسرائيلي حينها”.

وبحسب رئيس البلدية مروان ذبيان “قام الأهالي بدفنهم في جانب من البلدة بعد استشهادهم في كمين للعدو”.

المصدر: موقع المنار + صحيفة الاخبار