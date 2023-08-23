بوتين: قمة “بريكس” في 2024 ستنعقد في مدينة قازان الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2023 - 14:42

بوتين: قمة “بريكس” في 2024 ستنعقد في مدينة قازان الروسية

منذ 2 ساعة 23 August، 2023
أخبار موقع المنار

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