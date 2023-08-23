بالصور | “أنتم كسالى”.. الزعيم كيم يوبخ الحكومة على تعاملها مع عاصفة “خانون” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2023 - 10:34

بالصور | “أنتم كسالى”.. الزعيم كيم يوبخ الحكومة على تعاملها مع عاصفة “خانون”

منذ 1 ساعة 23 August، 2023
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أخبار دولية - كوريا الشمالية

وبّخ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حكومته لتعاملها “غير المسؤول” مع الفيضانات المرتبطة بالعاصفة الأخيرة “خانون”.

وأظهرت الصور التي بثتها وسائل الإعلام الرسمية، كيم في حقل أرز غمرته مياه الفيضانات في منطقة نامفو، وهو يعطي تعليمات لمسؤولين متجهمي الوجوه، فيما كان أحدهم يدوّن الملاحظات.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، قال كيم إن الأضرار “لم تكن بسبب كوارث طبيعية بل بسبب كارثة إنسانية، جراء عدم مسؤولية أشخاص كسالى”.

وأضافت الوكالة أن كيم “لام بشدة” المسؤولين الحكوميين، مستهدفا رئيس الوزراء كيم توك هون، حيث أن الأخير “زار الموقع مرة أو مرتين كمتفرج”.

ومرت العاصفة المدارية “خانون” في وقت سابق من أغسطس، عبر كوريا الشمالية، وهي دولة معرضة للفيضانات بسبب نقص البنى التحتية وإزالة الغابات.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد أن الفيضانات غمرت أكثر من 560 هكتارا من الأراضي، خصوصا حقول الأرز. وأصدر كيم أوامره “بمعاقبة المسؤولين بشدة”.

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المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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