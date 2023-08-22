ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الثلاثاء قبل بيانات تصدر في وقت لاحق من المتوقع أن تظهر تراجعا في مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة، لكن استمرار المخاوف إزاء تباطؤ الاقتصاد الصيني حد من الصعود.

وبحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 10 سنتات إلى 84.56 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات إلى 80.81 دولار للبرميل.

وأظهر استطلاع أولي لرويترز أن من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة قد انخفضت الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات في وقت لاحق الثلاثاء.

وستصدر إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، بياناتها الخاصة يوم الأربعاء.

كما جاء في مذكرة من “إيه إن زد” للأبحاث أن السوق تركز أيضا على البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة لشهر أغسطس/ آب والندوة الاقتصادية السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول المقرر عقدها في وقت لاحق من الأسبوع.

ودعمت البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال الأسابيع القليلة الماضية توقعات أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يضعف توقعات الطلب على النفط ومجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية.

علاوة على ذلك، أدى التشاؤم حيال آفاق الاقتصاد في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى الضغط أيضا على الأسعار.

وأنهى خام برنت والخام الأمريكي جلسة الاثنين على تراجع، بعد خفض دون التوقعات من البنك المركزي الصيني لسعر الإقراض لأجل عام، مما تسبب في خيبة أمل بالسوق التي كانت تتوقع المزيد من خطوات التحفيز القوية وسط تراجع سريع في الزخم الاقتصادي.

وقالت أوراسيا جروب في مذكرة “الضعف الاقتصادي الصيني يلقي بثقله على أسعار النفط وسيضع سقفا لها هذا العام، خاصة وأن بكين تبدو ملتزمة بتجنب التحفيز المالي واسع النطاق”.

المصدر: رويترز