كشف استطلاع للرأي أن حوالي نصف الناخبين وأكثر من ثلث الديمقراطيين، يعتبرون أن هزيمة الرئيس الأمريكي جو بايدن في انتخابات 2024 ستكون “مفيدة” للاقتصاد الأمريكي.

ووجد الاستطلاع الذي أجرته شركة “راسموسن ريبورتس”، أن 63% من الناخبين الاقتصاد على أنه إما ضعيف أو عادل، 47 % قالوا إن الاقتصاد في وضع “فقير”.

عند سؤالهم عما إذا كانت هزيمة بايدن في عام 2024 ستكون جيدة أم سيئة للاقتصاد الأمريكي، قال 48% من الناخبين المحتملين إنها ستكون “جيدة”، 34% قالوا “سيئ”، و10% قالوا إنهم غير متأكدين، وقال 8% إنه “لن يكون له أي تأثير” على الإطلاق.

هذا ويعتقد 61% من الجمهوريين و46% من المستقلين أن هزيمة بايدن في عام 2024 ستكون مفيدة للاقتصاد، مقارنة بـ 42% من الديمقراطيين الذين يعتقدون أنها ستكون سيئة.

ومع ذلك، يعتقد 38% من الديمقراطيين أن هزيمة بايدن ستكون مفيدة للاقتصاد الأمريكي.

المصدر: وكالات