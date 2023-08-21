‫جيش العدو يستدعي مروحيات عسكرية الى منطقة اطلاق النار بحثا  ‫عن منفذي العملية قرب الخليل  – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2023 - 12:10

‫جيش العدو يستدعي مروحيات عسكرية الى منطقة اطلاق النار بحثا  ‫عن منفذي العملية قرب الخليل 

منذ 1 ساعة 21 August، 2023
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