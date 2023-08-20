الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو. وأضافت وزارة الدفاع أنه تم رصد المسيرة فوق منطقة ستوبينو جنوب موسكو صباح الأحد، وإسقاطها بوسائط الحرب الإلكترونية في منطقة خالية، دون وقوع إصابات.

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين رصد طائرة بدون طيار استهدفت موسكو من الجنوب، وأسقطتها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك في وقت سبق أن أعلن فيه حاكم مقاطعة كورسك جنوب غربي روسيا، رومان ستاروفويت إصابة 5 أشخاص بهجوم مسيرة أوكرانية على محطة القطارات بمدينة كورسك عاصمة المقاطعة.

وكتب ستاروفويت في صفحته في “تلغرام” “تعرضت مدينة كورسك لهجوم مسيرة أوكرانية، حيث اصطدمت المسيرة بسطح محطة السكك الحديدية ما أسفر عن اندلاع حريق وإصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة بسبب شظايا زجاج النوافذ”.

وفي الـ8 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نفذ نظام كييف أول عمل إرهابي استهدف القرم وتبنّاه رسمياً.

المصدر: روسيا اليوم