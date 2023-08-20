قبيسي: بعض اللبنانيين يرفض التلاقي والتواصل والحوار

أعلن عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي أن “هناك فريق لبناني لا يقبل لغة الحوار والتعايش، ولا يعترف بدماء الشهداء بل هو يسعى مع ادوات خارجية الى تعطيل مستمر لمؤسسات الدولة وتحقيق مكاسب جديدة عبر انجاز الاستحقاقات الاساسية واولها استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية”، مضيفاً “نحن نتفهم غضب الغرب والشرق علينا، لأننا انتصرنا على العدو الاسرائيلي وهم انهزموا نتفهم غضبهم لأنهم يدعمون الصهاينة”.

وخلال اطلاق حركة “أمل” شعبة بلدة حومين الفوقا، فعاليات مهرجان الامام الصدر الرياضي لكرة القدم، في اجواء ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه، تابع قبيسي قائلاً إنه “مع الأسف، ما زال البعض ينتظر التعليمات والقرارات الخارجية وبعض اللبنانيين يرفض التلاقي ويرفض التواصل والحوار، وهذا ما نعتبره شراكة مع مؤامرة خارجية تريد معاقبة لبنان وفرض عقوبات جديدة”.

وأكد “نحن نريد التفاهم مع الجميع لأن الأزمة الاقتصادية الخانقة بحاجة الى تظافر الجهود من الجميع، بحاجة الى دولة حقيقية بحاجة الى رئيس والى حكومة لتجاوز كل الأزمات”.

المصدر: الوكالة الوطنية