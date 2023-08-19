باسيل من المجر: رسالتنا هي احترام قيم العائلة والحفاظ عليها

إلتقى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل السبت في المجر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، وشدد في كلمة ألقاها خلال اللقاء على “احترام سيادة الشعوب وخصوصياتها”، منددا “بالسعي لضرب القيم وتفكيك العائلة”.

وقال باسيل “رسالتنا المشتركة هي رسالة محبة وانفتاح وتفاعل ايجابي بين الشعوب واحترام متبادل للحدود والسيادة والكرامة في زمن يتسلط فيه الأقوياء بسلاحهم واقتصادهم على الضعفاء”، وتابع “رسالتنا هي احترام التنوع الثقافي والديني وخصوصيات الشعوب، ودعوة للامتناع عن مؤامرات اقتلاع الشعوب من ارضها وزرعها في ارض شعوب اخرى”.

وتابع باسيل “نكافح سويا ضد نفس الجهات التي تحاول ان تفرض على بلدينا نزوحا يتحول توطينا”، واضاف “رسالتنا هي احترام لقيم العائلة والحفاظ عليها التي هي اساس كل مجتمع”، ونبه من انهم “يحاولون تفكيك العائلة بالترويج وحتى الفرض لأساليب التلاعب بالطبيعة البشرية وتغييرها عما اوجدها الخالق وكأن الخلق هو اعظم من الخالق”، واكد “مواجهتنا مشتركة، قيمنا مشتركة، مستقبلنا مشترك، فلنبنه سويا على القيم الانسانية الحقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام