بلدية الغبيري استنكرت القرار الاميركي بحق “أخضر بلا حدود”: تدخل إضافي بالشأن اللبناني

استنكرت بلدية الغبيري في بيان لها السبت “وضع جمعية أخضر بلا حدود على لائحة الارهاب من قبل الولايات المتحدة الأميركية”، وقالت “أخضر بلا حدود جمعية لبنانية بيئية عاملة على مختلف الاراضي اللبنانية ولها تاريخ طويل بالإنجازات البيئية”.

واعتبرت البلدية أن “هذا القرار هو دليل اضافي لتدخل الولايات المتحدة في الشأن الداخلي اللبناني ضد الجمعيات، التي ترفض ان تنضم الى لائحة الـNGO الممول لخدمة أجندات ضد المصالح الوطنية”، واستغربت “صمت الجمعيات البيئية اللبنانية تجاه من يقوم سنويا بزراعة حوالي مليون شجرة، فضلا عن خدمات الارشاد الزراعي والبيئي”.

وطالبت البلدية “الصادقين في العمل البيئي بالوقوف الى جانب من يزرع حتى آخر شبر من التراب اللبناني”، وأكدت “شراكتها الدائمة مع جمعية اخضر بلا حدود، دفاعا عن التصحر الإنساني والاجتماعي والبيئي، الذي يحاول العدو وعملاؤه فرضه علينا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام