المعتقلون في البحرين للأسرى الفلسطينيين: نحن معكم نقاسي ما تقاسون ونقاوم ما تقاومون

وجهت اللجنة المنسقة لإضراب “لنا حق” من سجن جو المركزي في البحرين، تحية للأسرى الفلسطنيين من خلف قضبان السجون البحرينية، الأرض التي طالما عشق شعبها فلسطين، ووقف معها على طول تاريخه.

وقالت اللجنة “تلقينا نبأ دخول الأخوة الأسرى الفلسطينيين في إضراب مفتوح عن الطعام انتصاراً لكرامتهم التي يحاول السجان سحقها”، وأضافت “إننا معكم نقاسي ما تقاسون ونقاوم كذلك ما تقاومون، أنتم ونحن دخلنا السجن لأننا نريد أن تكون الأمة الإسلامية حرة غير مقيدة بهيمنة المستكبرين”.

وتابع البيان “انتم ونحن دخلنا في الإضراب المفتوح عن الطعام لأننا لا نرضى أن تداس كرامتنا ولو كنّا بين أيدي السجانين والجلادين”، وأضاف “الصهاينة والخليفيين يتشابهون كذلك في تعاملهم مع الأسرى في الخبث والانتقام والتشفي وما إلى ذلك، ألا ترونهم قد طبعوا العلاقات مع بعضهم البعض، فالطيور على أشكالها تقع”.

وختم البيان “يداً بيد مع الأخوة الأسرى الفلسطينيين، ونبارك لهم هذه الخطوة لنيل حقوقهم حتى دحر الصهاينة والمطبعين، والصلاة جمعاً واحداً في القدس الشريف إن شاء الله”.

المصدر: مواقع