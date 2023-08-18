كوريا الشمالية ترسل مقاتلات بعد “خرق” طائرة أميركية لأجوائها

أعلن جيش كوريا الشمالية الجمعة أنه أرسل طائرات حربية في طلعة ووضعها “في حالة تأهب” هذا الأسبوع ردا على “خرق” طائرة تجسس أميركية المجال الجوي للبلاد.

وقال متحدث عسكري في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن الطائرة الأميركية حلقت صباح الخميس في المجال الجوي فوق المنطقة الاقتصادية لكوريا الشمالية في المياه الواقعة شرق البلاد.

وجاء في البيان أن الجيش الكوري الشمالي “أعطى أوامره على الفور… للقيام بطلعة طارئة باتجاه المجال الجوي الذي خرقته طائرة الاستطلاع الاستراتيجية الأميركية والقيام بمهمة حراسة في حالة تأهب”.

ووصف المتحدث ما جرى بأنه “استفزاز عسكري خطير”، محذّرا من أن الجيش الكوري الشمالي “لن يتردد في اتخاذ أي إجراء مادي مضاد للدفاع عن سيادة” البلاد.

الشهر الماضي، هدّدت كوريا الشمالية بإسقاط أي طائرات تجسس أميركية تنتهك مجالها الجوي، متهمة واشنطن “بأنشطة تجسس مكثّفة تتجاوز… مستوى زمن الحرب”.

جاء بيان كوريا الشمالية بشأن دخول طائرة التجسس المفترضة بينما يعقد قادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية قمة في كامب ديفيد.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن الدول الثلاث ستتفق على خطة تدريبات عسكرية لسنوات عدة، وسوف تلتزم التشاور في ما بينها أثناء الأزمات.

المصدر: أ ف ب