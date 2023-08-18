كتيبة جنين: معركة “بأس جنين” البطولية ثبتت معادلة جديدة وكسرت عنجهة الاحتلال

حذرت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الاحتلال من ارتكاب أي حماقة، مؤكدة أن سلاحها سيبقى جاهزًا للتصدي لأي عدوان على جنين. وقالت كتيبة جنين في كلمة لها خلال مهرجان تأبين شهداء معركة “بأس جنين” مساء اليوم الجمعة إن معركة “بأس جنين” البطولية ثبتت معادلة جديدة، وكسرت عنجهية الاحتلال.

اضافت كتيبة جنين قائلة: “كنا ولا زلنا السيف المسلط على العدو وما زالت كتيبة جنين ومعها أحرار المقاومة على استعداد للموت في سبيل التحرير”. وتابعت تقول: “لقد خاضت كتيبتكم بكل قوة وشرف معارك عديد من بأس جنين وبأس الأحرار ودرع جنين ومعها كل أحرار المقاومة وكانت سراياكم صاحبة اليد العليا في كل مواجهة مع الاحتلال”.

بالفيديو | مقاومون من كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس خلال مسير عسكري باتجاه تأبين شهداء معركة “بأس جنين”

وتوجهت كتيبة جنين بالتحية والوفاء للقادة العظام من حملوا أرواحهم على أكفهم فداء لمشروع المقاومة، القائد الكبير أبو طارق النخالة والقائد الكبير أبو محمد العجوري. وشددت على انها لن تسمح بالمطلق لأحد أي كان أن يفكر بالمساس بسلاح المقاومة أو يغير بوصلتها، مؤكدة ان سلاحها سيبقى موجها نحو صدر العدو.

المصدر: مواقع