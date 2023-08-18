مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار اليوم الجمعة 18-8-2023

على مرمى ايامٍ قليلةٍ يستقرُ حفارُ التنقيبِ عن النفطِ والغازِ في نقطتِه الثابتةِ داخلَ البلوك التاسع الجنوبي معلناً الانطلاقَ في رحلةِ الاستكشافِ وسطَ ارتباطِ مستوى التوقعاتِ الايجابيةِ بنتائجِ الدراساتِ التي استقرت عليها مرحلةُ المسوحاتِ الميدانية..

في ميدانِ الرئاسة، لا شيءَ نهائياً في مقابلِ رسالةِ المطالبِ الفرنسيةِ الموجهةِ الى الكتلِ النيابية ، بل اِنَ سؤالَي جان ايف لودريان اليتيمينِ وَلَّدا لدى بعضِ القوى جملةَ اسئلةٍ تَستوجبُ البحثَ معه خلالَ زيارتِه المقبلةِ الى العاصمةِ اللبنانية..

في الاسئلةِ الاكثرِ استفهاماً تلكَ التي يُثيرُها تعرّضُ البعضِ للقضاءِ في ملفِ حادثةِ الكحالة المؤلمةِ عبرَ استهدافِ التحقيقِ بالرصاصِ السياسي للتعميةِ على الحقيقةِ المثبَتةِ بالصوتِ والصورةِ ومواصلةِ استغلالِ الحادثةِ في البازاراتِ المشبوهةِ والتحريضِ الغليظِ الضاربِ للمصالحِ الوطنيةِ والاستقرارِ الاهلي..

كهربائياً ، تلمست معظمُ المناطقِ عودةً جزئيةً للتغذيةِ تعادل ملايينِ الدولارات التي وعدَ بها رئيسُ الحكومةِ الشركةَ المشغلةَ لمعملي دير عمار والزهراني كي تُبقي محركاتِ المعملينِ شغالة، فيما الشغلُ الشاغلُ لمؤسسةِ كهرباءِ لبنانَ مُنصبٌّ على تأمينِ دولاراتِها من مصرفِ لبنانَ مقابلَ الليراتِ التي جَبَتها من المواطنينَ واَسّست على ارقامِها واَعدادِها موازنةَ العامِ الحالي من دونِ عجزٍ وهو امرٌ لم يحصل منذُ سنواتٍ بحسَبِ المؤسسة.

في فلسطينَ المحتلة ، يؤسِّسُ الفُ اسيرٍ فلسطينيٍّ مضربٍ عن الطعامِ في معتقلاتِ الاحتلالِ لمرحلةٍ جديدةٍ من المواجهةِ الشاملةِ بسلاحِ الامعاءِ الخاوية، فهل ستَتحملُ حكومةُ بنيامين نتنياهو وعُتاتُها المتطرفونَ تداعياتِ هذا الاضرابِ في الداخلِ والخارج؟

المصدر: قناة المنار