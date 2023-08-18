خطب الجمعة| ضرورة الحوار لتلافي تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2023 - 19:00

خطب الجمعة| ضرورة الحوار لتلافي تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي

منذ 2 ساعة 18 August، 2023
لبنان

خطب الجمعة شددت على ضرورة الحوار لتلافي تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي

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