خطب الجمعة| ضرورة الحوار لتلافي تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي – موقع قناة المنار – لبنان
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خطب الجمعة| ضرورة الحوار لتلافي تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي
منذ 2 ساعة
18 August، 2023
لبنان
خطب الجمعة شددت على ضرورة الحوار لتلافي تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي
خطب الجمعة
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