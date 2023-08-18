الخط الساخن| 80% من كبار السن في لبنان مهمشون بلا غطاء صحي فكيف يقيّم المعنيون الواقع؟

في حلقة من الخط الساخن بعنوان 80% من كبار السن في لبنان مهمشون بلا غطاء صحي فكيف يقيم المعنيون الواقع؟ تحدث رئيس الهيئة الوطنية ” الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية عن الاحصاءات حول كبار السن وتأمين التغطية الصحية لهم.

واعتبر الدكتور سكرية ان جميع الاحصاءات في لبنان مبالغ بها بالنسبة لعدد المسنين غير المضمونين رغم أن الأكثرية منهم مكشوف صحيا بدون غطاء صحي، وهناك تهرب من رسالة الضمان الاجتماعي التي تخضع لمعادلة الدولة ورب العمل والعامل ومحاولة التهرب من دفع تعويضات نهاية الخدمة وتحويلها الى رواتب.

“الضمان الاجتماعي وكيف يستفيد كبار السن من برامجها”

وبدورها اكدت مديرة ضمان المرض والامومة بالضمان الاجتماعي سحر مجري ان هناك وسيلتين امام كبار السن للاستفادة من الضمان وذلك عند بلوغ سن التقاعد ما بين 60 و64 من العمر او بعد اكمال 20 سنة من العمل والطريقة الثانية من خلال ابنائهم العاملين عند بلوغهم الستين سنة من العمر اما بقية المسنين فإن تغطيتهم الصحية تقع على عاتق وزارة الصحة .

“جولة للتعرف على واقع المسن في لبنان”

في جولة قامت بها ديما جمعة على عدد من كبار السن تعرفت على اوضاعهم الصحية وكيفية تأمين الادوية وهل يوجد جهة ضامنة لهم.

من خلال الجولة تبين ان عدد كبير منهم ما زال يعمل أو يمارس مهنة من اجل تأمين معيشته وكلفة أدويته حيث لا يتمتع اغلبهم بجهة ضامنة وإن كان البعض يستفيد من ضمان أبنائهم الا ان الابناء يحتاجون لمساعدة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة كما برز عدد مهم من كبار السن الذين يعتمدون في تأمين الدواء على اصحاب الايادي البيضاء

“كيف ترعى دار الحوراء كبار السن”

في مقابلة اجرتها الزميلة ديما جمعة تحدثت المشرفة الصحية في دار الحوراء الطبي السيدة سارة الدرة عن برنامج لكبار السن خاصة غير المضمونين من خلال زيارات ميدانية الى منازلهم يقوم بها بعض الاطباء ذوي الاختصاص بالضغط والسكري أو الصحة العامة للاطلاع على اوضاعهم الصحية ، بالاضافة إلى اطلاق نادي بسمة الامل الذي يرعى أنشطة ترفيهية للمسن وويتضمن برامج وارشادات صحية.

“شكاوى المشاهدين على الهواء”

في اتصالات عديدة وردت مباشرة خلال عرض برنامج الخط الساخن اشتكى مواطنون من حرمانهم من الاستفادة من الضمان الاجتماعي رغم عملهم اربعين سنة وبلوغهم سن التقاعد، وفي اتصالات اخرى سأل مشاهدون عن بعض الادوية غير الموجودة ..

“رد الضمان الاجتماعي على شكاوي الناس”

ردت مديرة ضمان المرض والامومة بالضمان الاجتماعي سحر مجري على اتصالات وشكاوى المشاهدين خلال الحلقة وامكانية تعديل بعض القوانين التي يعتبرها المواطن مجحفة بحق العامل كما انها شرحت للمتصلين اسباب بعض الازمات التي يواجهونها وردت على هواجسهم