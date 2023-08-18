السيد فضل الله: لا بديل عن الحوار لعلاج الأزمات والخلافات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2023 - 16:42

السيد فضل الله: لا بديل عن الحوار لعلاج الأزمات والخلافات

منذ 2 ساعة 18 August، 2023
السيد علي فضل الله
لبنان

قال السيد علي فضل الله في خطبتي صلاة الجمعة من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت “كنا نأمل أن يدعو ما حصل إلى أن تتداعى القوى السياسية وأن تستنفر جهودها لإجراء حوار بينها”، وتابع “إننا نعيد التأكيد على الجميع ورأفة بهذا البلد الذي يتداعى وحرصا على استقراره أن لا بديل إلا الحوار وهو الطريق الأسلم والوحيد لعلاج الأزمات والخلافات”.

ودعا السيج فضل الله “القضاء العادل والنزيه إلى أن يقوم بدوره لمحاسبة كل الذين ساهموا بالفساد والهدر، والعمل على إعادة الأموال التي أهدرت أو هربت وأخذت بدون وجه حق إلى الخزينة”، واضاف “نبقى عند الأمل الذي يتطلع إليه اللبنانيون كسبيل للخلاص من الأزمات التي يعاني منها البلد ويعانون منها على الصعيد المعيشي والحياتي، بعدما وصلت الباخرة التي ستتولى التنقيب عن النفط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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