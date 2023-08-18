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August 18 2023 - 11:28

أسعار النفط تواصل انخفاضها

منذ 1 ساعة 18 August، 2023
Neft Exports Russia
اقتصاد - صفحات منوعة

تواصل المخاوف الاقتصادية من تراجع الطلب على النفط الضغط على أسواق الذهب الأسود، حيث انخفضت أسعار النفط اليوم إلى دون 84 دولارا للبرميل.
وتتجه أسعار الخام نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ يونيو الماضي في ظل مخاوف حول الاقتصاد الصيني واحتمال رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة.
وبحلول الساعة 08:20 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.10% إلى 80.20 دولار للبرميل.
فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.17% إلى 83.98 دولار للبرميل.

المصدر: رويترز

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