متابعة | عبداللهيان إلى الرياض

تجدر الإشارة الى أن سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية المعين جديداً لدى المملكة، يرافق أمير عبداللهيان في هذه الزيارة، حيث سيباشر في مهامه الدبلوماسية رسمياً فور وصوله الى الرياض.

يُذكر أنه في آذار/مارس الماضي أعلنت طهران والرياض عن استئناف العلاقات الثنائية. وقال البيان المشترك لإيران والسعودية صدر في ختام المباحثات التي جرت في الصين، إن “سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ونظيره السعودي أجريا مباحثات مكثفة وصريحة وشفافة وشاملة، انتهت بتوقيع بيان إيراني سعودي صيني مشترك يعلن عودة العلاقات بين طهران والرياض رسمياً”. وبعد الاتفاق بثلاثة أشهر، أعادت إيران افتتاح سفارتها بالرياض.