تركيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 16 2023 - 11:38

تركيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

منذ 1 ساعة 16 August، 2023
تركيا
تركيا
تركيا - عربي وإقليمي

أعلنت السلطات التركية عن رصدها درجة حرارة عند حوالي 50 درجة مئوية، وذلك لأول مرة في تاريخ الأرصاد في البلاد.

وقال وزير البيئة التركي محمد أوز حسكي في منشور على موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي (“تويتر” سابقا)، إنه “حسب بيانات وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، تم رصد درجة حرارة قياسية جديدة في تاريخ تركيا يوم 15 آب/أغسطس”.

وأوضح أنه تم رصد الحرارة عند 49.5 درجة مئوية في مدينة ساريجاكايا بولاية إسكي شهر في غرب تركيا.

وكانت درجة الحرارة القياسية السابقة سجلت في ولاية شرناق في جنوب شرقي البلاد في عام 2021، وهي 49.1 درجة.

يذكر أن العديد من المناطق حول العالم تشهد موجات حر قياسية هذا الصيف. وتشير معطيات برنامج “كوبرنيكوس” الأوروبي لمتابعة البيئة على الأرض من الفضاء، إلى أن تموز/يوليو عام 2023 أصبح الشهر الأشد حرارة في تاريخ الأرصاد.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا في استطلاع دورة برامج عاشوراء على قناة المنار لهذا العام 1445 ه / 2023 م
إغلاق مشاركة