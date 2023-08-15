قال السياسي الأوكراني المعارض، فيكتور ميدفيدتشوك، إنه بحلول خريف هذا العام، سيتساوى عدد الأوكرانيين الذين غادروا البلاد مع عدد من تبقى منهم.

وذكر ميدفيدتشوك أنه “بحلول خريف هذا العام، سيتساوى عدد الأوكرانيين الذين غادروا وعدد من تبقى من المواطنين في أوكرانيا، وبعد ذلك سيبدأ العدد الإجمالي للأوكرانيين الذين غادروا في تجاوز عدد الباقين في البلاد”.

وأوضح السياسي الأوكراني “غادر 188 ألف شخص الأراضي الأوكرانية في الأشهر الستة الماضية وحدها، الآن نسبة الذين بقوا 19.2 مليون، مقابل 18.1 مليون من المغادرين.

وعلق ميدفيدشوك قائلا: “لقد غادر نصف سكان البلاد تقريبا”.

وألقى ميدفيدشوك باللوم على سلطات كييف في هذه المشكلة، مؤكدا أن السلطات تخلق “ظروفا معيشية لا تطاق للأوكرانيين، وتنغمس في الفوضى”.

هذا وقد قال الخبير الأوكراني البروفيسور ألكسندر ديمينشوك، في حديث نقلته صحيفة Corriere” Della Sera” الإيطالية، إن نزوح اللاجئين إلى الدول الأوروبية تسبب بأزمة ديموغرافية في أوكرانيا.

وتفيد بيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بتاريخ 11 تموز/ يوليو، بأنه تم تسجيل 5949500 لاجئ أوكراني في أوروبا.

المصدر: روسيا اليوم