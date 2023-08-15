استُشهد شابان فلسطينيان فجر اليوم الثلاثاء خلال اقتحام قوات العدو الإسرائيلي مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا بالضفة المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية “استشهاد الفتى قصي عمر الولجي والشاب محمد ربحي نجوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بأريحا”.

من جهتها، أفادت مصادر فلسطينية “باستشهاد شابين متأثرين بجراهما برصاص جيش الاحتلال الذي اقتحم المخيم في مدينة أريحا فجر اليوم”، وأوضحت أنه “اقتحمت قوات الاحتلال في وقت سابق مخيم عقبة جبر بقوات معززةً تُقدر بأكثر من 30 آلية عسكرية”.

وتابعت المصادر انه “في أعقاب اقتحام الاحتلال للمخيم اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال، حيث سمعت أصوات اشتباكات عنيفة وإطلاق نار متبادل في المخيم”، واضافت “كما قام جيش الاحتلال بنشر القناصة على أسطح المنازل في مخيم عقبة جبر بأريحا تزامناً مع استمرار اقتحامه”.

المصدر: فلسطين اليوم