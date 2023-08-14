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August 14 2023 - 19:54

جنود روس يأسرون 6 مظليين أوكرانيين في جمهورية لوغانسك

منذ 15 mins 14 August، 2023
الحرب في اوكرانيا
أخبار دولية - روسيا

أسر جنود الفيلق الثاني التابع لمجموعة القوات “الجنوبية” الروسية 6 مظليين من اللواء 81 في الجيش الأوكراني.

وقال ممثل الفيلق إن الجنود الروس أسروا الأعداء بالقرب من بلدة بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

واعترف أحد أسرى القوات الأوكرانية، رومان ليفكو، بأنه أرسل برفقة مجموعته للاقتحام، ولكن بعد بدء القصف، قرر الاستسلام، لأن كل زملائه من مجموعته قتلوا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن أسرى أوكرانيين أقروا بتدريبهم على أيدي خبراء نفسيين غربيين في ألمانيا وسلوفينيا على قتل الروس، وإيهامهم بضعف الجيش الروسي “ونصر أوكرانيا المحتّم بدعم الغرب”.

المصدر: روسيا اليوم

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