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August 14 2023 - 14:58

الدفاع الصينية: التعاون بين الجيشين الروسي والصيني يهدف إلى حماية العدالة والحفاظ على السلام

منذ 25 mins 14 August، 2023
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أخبار دولية - الصين

صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، بأن التعاون بين الجيشين الروسي والصيني يهدف إلى الحماية المشتركة للعدالة الدولية والحفاظ على الأمن في العالم.

وقال وو تشيان في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، “يجب الإشارة إلى أن التعاون بين الجيشين الروسي والصيني مفتوح وشفاف ويهدف إلى الحماية المشتركة للعدالة الدولية، وكذلك الحفاظ على الأمن والاستقرار في العالم والمنطقة”.

وشدد على أن “ذلك يتناقض بالكامل مع ممارسات بعض الدول التي تتمسك بعقلية الحرب الباردة وتشارك في مواجهة الكتل وتزرع الهيمنة”.

وأفادت دائرة المعلومات للأسطول الروسي في المحيط الهادئ، سابقا، بأن السفن الروسية والصينية أجرت الدورية البحرية المشتركة الثالثة في مياه المحيط الهادئ. وأثناء المناورات التي انطلقت في 28 تموز/يوليو الماضي عبرت السفن الروسية والصينية ببحر اليابان ومضيق لابيروزا وبحر أوخوتسك ومضيق كامتشاتكا.

المصدر: وكالات

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