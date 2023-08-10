ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، مساء الخميس، منطقة يشيل يورت التابعة لولاية ملاطية جنوب تركيا.

وأوضحت هيئة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 20.48 بتوقيت العاصمة أنقرة.

وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 7 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

وأفاد والي ملاطية أرسين يازجي في تصريح للأناضول، بأن الفرق المعنية تواصل إجراء عمليات المسح الميداني في الولاية.

وأضاف أن المعلومات الأولية تفيد بانهيار بناء مهجور بمنطقة بطال غازي، وإصابة طفل بكسور في قدمه أثناء عبوره الشارع أثناء الزلزال.

وأشار إلى أن الطفل تم نقله إلى المستشفى، بالإضافة إلى تسجيل حالات قفز من الشرفات.

وضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، في وقت سابق اليوم الخميس، ولاية ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد.

المصدر: وكالة الاناضول