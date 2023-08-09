أعلنت كييف أن صادرات الحبوب من أوكرانيا في تموز تراجعت بعد تعليق روسيا صفقة الحبوب، ومنعها دخول السفن إلى موانئ أوكرانيا وخروجها، بحسب وكالة “نوفوستي”. ووفقا لوزارة الزراعة الأوكرانية، صدرت كييف 2.3 مليون طن من الذرة والقمح والشعير في تموز، اي أقل بنسبة 38٪ عن شهر حزيران .كما انخفض معروضها من الذرة بشكل حاد بواقع النصف إلى 1.1 مليون طن، كما تراجع تصدير القمح بشكل كبير إلى الثلث، مسجلا 841 ألف طن.

كما سجل الانخفاض الرئيسي في الصادرات عبر الموانئ، حيث تم تصدير 3.1 مليون طن من الحبوب عبرها في حزيران ، متراجعا بنسبة 46.5٪، فيما زادت عمليات التسليم عن طريق السكك الحديدية والشاحنات والعبّارات بنسبة 6٪.

المصدر: نوفوستي