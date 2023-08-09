أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات هاتفية مع رئيس النيجر محمد بازوم، دعا في خلالها المجلس العسكري إلى إطلاقه مع عائلته، بحسب “روسيا اليوم”.

وكتب على “إكس” : “تحدثت إلى رئيس النيجر بازوم لإطلاعه على جهودنا المستمرة لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية الحالية في بلاده. وتجدد الولايات المتحدة مطالباتها بالإفراج الفوري عنه وعن عائلته”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في وقت سابق أن “واشنطن لا تزال تأمل بالتوصل الى حل دبلوماسي في النيجر يعيد الأمور إلى نصابها”.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي “تعليق برامج مساعدات تمنحها واشنطن للنيجر، على خلفية الانقلاب”.

المصدر: روسيا اليوم