أكدت وزارة الدفاع الروسية أن”منظومات الدفاع الجوي الروسية أحبطت محاولة لشن هجوم إرهابي أوكراني باستخدام مسيرتين على العاصمة الروسية موسكو”.

وقالت الوزارة في بيانها: “تم إحباط محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي من قبل نظام كييف باستخدام مسيّرات الليلة على أراضي مقاطعة موسكو. وأسقطت منظومات الدفاع الجوي طائرتين بدون طيار”.

وأكدت الوزارة عدم وقوع إصابات أو أضرار نتيجة للهجوم .

وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أعلن عن إسقاط طائرتين مسيرتين حاولتا التحليق فوق العاصمة الروسية، حيث سقطت واحدة في منطقة دوموديدوفو، والثانية في منطقة الطريق السريع “مينسك”.

وهذه ليست المحاولة الأولى من قبل القوات الأوكرانية لضرب العاصمة موسكو بطائرات مسيرة، ففي 6 أغسطس، أبلغت وزارة الدفاع عن تدمير طائرة أوكرانية مسيرة في منطقة بودولسكي بمقاطعة موسكو.

المصدر: روسيا اليوم