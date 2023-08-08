الرئاسة التركية: تلف نحو 15 ألف طن من الحبوب جراء انفجار شمال غرب تركيا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2023 - 14:44

الرئاسة التركية: تلف نحو 15 ألف طن من الحبوب جراء انفجار شمال غرب تركيا

منذ 47 mins 8 August، 2023
أخبار موقع المنار

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