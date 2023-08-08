العناوين:

الأخبار:

– إسرائيل في الضفة: وهم استعادة الردع

– «أمل» تردّ على بو حبيب: وزارة المالية تجمّد المناقلات الدبلوماسية

– التحذيرات الخليجية ضغوط لا مخاوف: الرياض تعود إلى التشدد رئاسياً

– تهديدات إسرائيل لتحقيق أهداف بلا حروب: هذه نتيجة أيّ عدوان

البناء:

– جنوب أفريقيا: 34 دولة أكدت حضور قمة البريكس وماكرون غير مدعوّ استجابة لرفض بوتين

– «إسرائيل اليوم»: 500 قتيل ولا كهرباء أو طرق ومطارات وموانئ في أي حرب مع حزب الله

– البخاري يوصل الرسالة: السعودية أهم مشجّعي السياحة إن توصّل اللبنانيون إلى حل أزمتهم

الجمهورية:

– حوار أيلول.. بالتشكيك مبلول

– تعزيزات أميركية لردع “مضايقات” إيران

– ضغوط أميركية والأسوأ منتظر

– هل سقط »تفاهم بكين« قبل أن تصل ثماره إلى لبنان؟

– منصوري: لن يسقط قراري اّلا بإقالة أو رصاصة!

– موسكو: إستسلام كييف يضع حداً للهجوم الروسي

اللواء:



– التحذيرات الخليجيَّة: لا مظلَّة للتلاعب على حافة الهاوية بعد أيلول!

– اللقاء الوزاري للتشاور في الديمان يربك الوزراء.. وحزب الله وباسيل يملآن فراغ “التباعد الوطني”

– “شخطة قلم” لتغيير دولة الفشل والفساد!

الديار:

– الوقائع تعاكس التبريرات السعوديّة… و”فتح” تتهم جهات إقليميّة بأحداث “عين الحلوة”!

– المعارضة تتجه لتبني ترشيح قائد الجيش “بزخم” أميركي ــ قطري قبل زيارة لودريان

– هوكشتاين يضغط للتطبيع في بيروت… وتقرير “إسرائيلي” يتحدث عن “كابوس” حزب الله

النهار:

– مأزق الاقتراض: الحاكمية لن تمرر المعادلة السابقة

– أميركا أرسلت 3 آلاف جندي إلى المنطقة لـ”ردع” إيران

– 6 قتلى بينهم 4 جنود سوريين في غارات إسرائيلية على محيط دمشق

– ايران تكرر “أحقية” الاستثمار في حقل الدرة الحدودي مع الكويت

نداء الوطن:

– حكومة ميقاتي الى الديمان اليوم: طلب “غطاء مسيحي” بذريعة الأخلاق”

– “الليرة بخير” رغم خروج سلامة

– موسكو تتمسك باستسلام كييف لإنهاء الحرب

– واشنطن تعزز قواتها في الخليج لردع طهران

الاسرار:

البناء:

– قال مسؤول مالي إن الحدّ الأدنى للرسوم الجمركيّة هو 10% والمعدل الوسطي هو 20% وإن قيمة المستوردات هي 20 مليار دولار سنوياً، حسب تقديرات الحد الأقصى و10 مليارات كحد أدنى ما يعني أن استيفاء الرسوم الجمركية عند فتح الاعتمادات المصرفيّة وبالدولار يؤمن للخزينة ما بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار فرش داعياً لتضمين ذلك في قانون الموازنة.

– قال خبير عسكري إن الجيش الروسي يواصل التصعيد بالنيران إلى حين التحقق من نفاد محزون القذائف في المستودعات الأوكرانية بعدما استهلك الناتو الاحتياطات. وهذا متوقع نهاية الصيف ليبدأ الهجوم البري الروسي الكبير الذي سوف يشهد احتلال ساحل البحر الأسود وصولاً إلى الحدود الأوكرانية مع رومانيا وبولندا وإبقاء المدن الكبرى تحت الحصار.

اللواء:

– يتجه مرشح رئاسي مدعوم إلى حصيلة مشاورات تسبق عودة الموفد الفرنسي، ليُبنى على الشيء مقتضاه قبل منتصف أيلول!

– حسب مصادر مصرفية ووظيفية، فإن قبض رواتب الموظفين بالليرة اللبنانية يفتح الباب أمام حجم السحوبات ووضعية سعر الصرف في السوق السوداء.

– ما يزال رئيس تيار معروف يغمز من قناة عاصمة أوروبية معنية بالملف اللبناني، بما يشبه الاعتراض على أدائها القديم والجديد.

الجمهورية:

– ألغى مسؤول غير مدني جولة خارجية كان يزمع القيام بها إلى أكثر من عاصمة بانتظار التطورات على الساحة الداخلية.

– وصفت أوساط سياسية ما يحصل في مخيم عين الحلوة من أحداث بالنزاع الدموي في الوقت الضائع ومن دون أفق سياسي.

النهار:

– تتساءل مرجعيات سياسية عن عودة بعض الموفدين الخليجيين الى بيروت ربطاً بقرار منع السفر الى لبنان وصولاً الى ما يتناوله الاعلام في بعض العواصم الخليجية عن الوضع اللبناني عمومًا والسياسيين خصوصًا.

– تؤكد مصادر وزارية أن الرواتب للقطاع العام ستكون مؤمنة آخر الشهر وأن حلًا ما سيخرج قبل ذلك الحين بالتنسيق بين رئيس حكومة تصريف الاعمال ورئيس مجلس النواب ووزير المال.

– لوحظ أن أحداثًا وإشكالات تحصل في مناطق عدة يجري طمسها وتجاوزها لخلفيات سياسية وعدم تأثيرها على موسم الاصطياف.

– تعيد دولة السويد النظر في بعض القوانين المتعلقة بالحرية لديها بعد الضجة التي أثارها حرق نسخة من القرآن وهو فعل لا تتبناه الدولة لكن قوانينها لا تسمح بمنعه ويجري نقاش جدي حاليًا بمبادرة من سفراء الدول العربية وعميدهم السفير اللبناني.

نداء الوطن:

– يُعقد اليوم اجتماع بين وزير العدل ووفد قضائي يضمّ ممثلين عن مجلس الشورى وديوان المحاسبة وصندوق التعاضد، للتشاور في مصير رواتب القضاة بعد توقّف الآلية التي كانت معتمدة من جانب الحاكم السابق رياض سلامة.

– عُلم أنّ قاضية التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار ستُخضع جدّ الطفلة لين طالب، فواز بو خليل وأمّها وعد بو خليل الموقوفَين في القضية، لاستجواب ومواجهة علنية اليوم الثلاثاء بعدما تهرّبت الأم عدّة مرات من هذه المواجهة.

– حال من الغضب تسود أجواء المستخدمين في هيئة أوجيرو لعدم قبض مستحقّاتهم حتى الساعة والسبب يعود إلى تمنّع وزارة المال عن تحويل الرواتب إلى حساب الهيئة في مصرف ‎لبنان، وهناك توجّه إلى القيام بخطوات تصعيدية. وتجدر الإشارة إلى أنّ المستخدمين تقاضوا رواتبهم الأخيرة قبل عيد الأضحى.

المصدر: صحف