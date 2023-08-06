لمتغيراتِ المنطقةِ ممرٌ اجباري ٌهو فلسطين ، وممر ُفلسطين َالى الانتصارِ تفتحُه سواعدُ المقاومين ..

هذه الحقيقة ُالتي تنقلُ الاحتلالَ ومستوطنيه الى مرحلةِ الجنون بعدما تمكنَ بالامس ِالمقاوم ُكامل ابو بكر من العبورِ الى تلِ ابيب قادماً من جنين مذخَراً بالعزيمةِ ليصيب َالعدوَ في مقتل ٍنوعي ٍجديد.

وتعقيباً على عمليةِ الشهيد ابو بكر اقرَ اعلام ُالاحتلال بان الكيانَ المؤقتَ بات حتماً امامَ مرحلةٍ حساسةٍ وامام َانتفاضة ٍجديدة ٍتُستخدمُ فيها اساليبُ غيرُ مسبوقة..

واليوم ، حاول الاحتلال رفع معنويات جيشه ومستوطنيه باغتيال مقاومين على ابواب جنين ـ ذلك المعقلُ المقاوم ُالذي لن يفلَتَ العدوُ منه على ما اقرَ به الاعلام الصهيوني وقولُ معلقيه إن الاخطرَ على كيانهم ان الشهيد ابو بكر لن يكونَ المقاوم َالمنفرد َالاول َوالاخير َبل سيتبعُه المئاتُ الجاهزون لزيادةِ وجع ِرأس ِالشاباك انطلاقا ًمن جنين..

في لبنان ، لا يترك ُالاميركي ُخدمة ًللتخفيف ِعن الاسرائيلي ، فلا يمرَ يوم ٌمن دون ِمحاولة ِاشعال الفتنة ِبين َاللبنانيين وتعقيدِ الازمات عليهم ، مستخدماً ادواتٍ خارجية ًنافذة ًوبعض َالكسبةِ المحليين ، ولكنْ هناك حدا ًلا يمكن ُان يتجاوزَه الاميركيون في لبنان َوعليهم ان يعرفوا ذلك كما اكد اليوم رئيس ُكتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مشدداً على ان انتخاب َرئيس ٍللجمهورية لا يكون على حساب ِالكرامة وان فرضَ اشخاص ٍكانوا جنباً الى جنب ٍمع َالعدو الإسرائيلي في غزو ِلبنان امر ٌمرفوض..

في الامورِ المرفوضةِ ايضا ًفي لبنان ان يٌتركَ شعب ٌكامل ٌمكشوفا ًامامَ الاهوالِ المعيشية والاقتصادية ، فيكثر ُالمتنصلون َمن مسؤولياتهم والذين يٌلقون على اكتافِ غيرِهم مهامَهم الاصليةِ ويحملوا المواطن مهمةَ اختراع ِاساليب َجديدة ٍللتعايش ِبمرارة ٍمع الواقع المتفلت ِمن كل شيء في السياسة ِوالاقتصاد ِوالادارات .

وبعد اسبوع ٍعلى انفلات ِالوضع الامني من عقالِه في مخيم عين الحلوة، تذكر ُمصادر ُللمنار ان الجهود َالمبذولة َللتهدئة ِفي المخيم ِاجتازت مرحلة ًكبيرة ًوان ما تبقى هو تثبيت ُبعض البنود التي حققتها مساعي هيئة ِالعمل ِالفلسطيني المشترك بالتعاون ِمع الجهات ِالحزبية ِوالسياسية ِالصيداوية واللبنانية..

المصدر: قناة المنار