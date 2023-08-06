اقتحمت قوات الاحتلال “الإسرائيلية” فجر اليوم الأحد 6 آب/ أغسطس 2023، بلدة رمانة غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وداهمت منزل منفذ عملية “تل أبيب” محمود أبو بكر، وأخذت قياسات منزله.

واقتحمت قوة كبيرة تابعة لجيش الاحتلال معززة بالآليات العسكرية ووحدات الهندسة، بلدة رمانة وداهمت منزل عائلة الشهيد أبو بكر، واستجوبت أفرادها قبل أن تضع علامات في أنحاء المنزل، في إشارة استباقية لنية الاحتلال هدم المنزل، قبل إصدار محكمة الاحتلال قراراً بذلك.

وأطلقت قوات الاحتلال خلال اقتحامها قنابل الغاز المسيلة للدموع، فيما تصدى لهم شبان البلدة ورشقوهم بالحجارة.

وارتقى كامل محمود أبو بكر عصر أمس السبت عقب تنفيذه عملية إطلاق نار في مدينة “تل أبيب” المحتلة.

وقتل “إسرائيلي”، وأصيب اثنان آخران، مساء أمس السبت، في عملية إطلاق نار وقعت بمنطقة “نحلات بنيامين” في مدينة “تل أبيب” وسط الكيان الصهيوني.

وأعلنت ” نجمة داود الحمراء” في آخر تحديث لها عن عملية “تل أبيب”، مقتل “الإسرائيلي” المصاب بجراح حرجة ويدعى تشين أمير(42 عاماً) ويعمل حارس أمن.

يأتي هدم منازل منفذي العمليات ضمن سياسة العقاب الجماعي المحرمة دولياً والتي ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

المصدر: فلسطين اليوم