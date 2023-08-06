توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس يوم غد قليل الغيوم يتحول بعد الظهرالى غائم جزئيا مع ضبابٍ على المرتفعات واستقرارٍ بدرجات الحرارة كما وتنشط الرياح أحيانا خاصة شمال البلاد. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة فوق معدلاتها بشكل محدود في الداخل وتبقى ضمن معدلاتها على الساحل يرافقها رياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية . معدل شهر أب: معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر اب بين 25 و 33 درجة وفي زحلة بين 18 و 35 درجة مئوية.

ملاحظة: لاصحة للانباء التي تروج على وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض لبنان لموجة حر تتخطى فيها درجات الحرارة ال 40 درجة بل طقس صيفي معتاد مع رطوبة متوسطة حتى الاسبوع المقبل .

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات بينما تبقى دون تعديل يذكرعلى الساحل أما الرياح تبقى ناشطة وتصل أحيانا الى 50 كلم/س في بعض المناطق الشمالية .

الإثنين: قليل الغيوم يتحول بعد الظهرالى غائم جزئيا مع ضبابٍ على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة كما وتنشط الرياح أحيانً خاصة شمال البلاد.

الثلاثاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاضٍ بدرجات الحرارة خاصة على الساحل الشمالي والجنوبي حيث تعود الى معدلاتها وارتفاعها في الداخل وعلى الجبال وتبقى الرياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية .

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 33 درجة، فوق الجبال من فوق الجبال 19 الى 30 درجة، في الداخل من 19 الى36 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 25 و 50 كم/س خاصة شمال البلاد.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و75 %.

– حال البحر: مائج اجمالا .

– حرارة سطح الماء: 30درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام