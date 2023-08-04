احيا اهالي شهداء انفجار 4 آب ذكرى الانفجار بمسيرة سيارة من امام بلدية الغبيري باتجاه قصر العدل وصولا الى المرفأ.

واحيا حشدٌ من المواطنينَ ونشطاءِ ما يُسمى المجتمعَ المدنيَ وعددٌ من الشخصياتِ السياسيةِ الذكرى الثالثةَ لانفجارِ مرفأِ بيروت بمسيرةٍ انطلقت من امامِ فوجِ اطفاءِ بيروتَ باتجاهِ تمثالِ المغتربِ مقابلَ مرفأِ بيروت، وقد تقدمَ المشاركينَ اهالي الضحايا الذين رَفعوا صورَ ابنائهم ولافتاتٍ تدعو الى تحقيقِ العدالةِ ومحاسبةِ المتورطين. وقد تحدثَ خلالَ المسيرةِ العديدُ من اهالي الضحايا محملينَ الدولةَ والسلطةَ السياسيةَ مسؤوليةَ ما حصلَ من دمارٍ الى جانبِ اعاقةِ عمليةِ التحقيقِ واصدارِ القرارِ الظني.

أبو حمزة والد احد شهداء المرفأ، يعود الى المكانِ الذي فقدَ فيه نجلَه .. مطالباً بالحقيقة.