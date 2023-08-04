الشيخ دعموش: ‏إخراج قضية انفجار المرفأ من التسييس أول خطوة لكشف الحقيقة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 4 2023 - 16:42

الشيخ دعموش: ‏إخراج قضية انفجار المرفأ من التسييس أول خطوة لكشف الحقيقة

منذ 1 ساعة 4 August، 2023
الشيخ دعموش
لبنان

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش ان “أهم مشكلة واجهتها قضية انفجار المرفأ هي الاستثمار ‏بدماء الضحايا والتوظيف السياسي والتضليل وتضييع الحقيقة في متاهات التسييس” مشددا على ان “‏إخراجها من دائرة التسييس هو اول خطوة على طريق كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات ومعاقبة المقصرين والمرتكبين وانصاف الضحايا وأهاليهم”.

وقال في خطبة الجمعة  “كل الابواق ‏الاعلامية والسياسية التي لا زلنا نسمعها حتى اليوم لاتهام حزب الله والمقاومة في هذه القضية أو في ما يجري في مخيم عين الحلوة هي لتضليل الرأي العام ‏والتحريض على المقاومة، وهذا الاسلوب لم ينفعهم في السابق ولن ينفعهم الآن ولا في المستقبل”.

واكد ان “حزب الله حريص على معرفة الحقيقة في انفجار المرفأ كما كل ‏اللبنانيين، ومتمسكون برفض مسار التسييس، ونعتبر ان إبقاء هذه القضية في دائرة ‏التوظيف السياسي هو خيانة وطنية وجريمة أخرى بحق الضحايا وذويهم”.

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