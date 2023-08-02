الرئاسة التركية: أردوغان وبوتين اتفقا على زيارة الرئيس الروسي إلى تركيا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2023 - 13:56
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حزب الله يحيي ذكرى الثالث عشر من المحرم بمسيرة حاشدة في النبطية تحدث خلالها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله
السيد حسن نصر الله: حرق صفحات من المصحف الشريف مجددا في السويد يشكل تحديا مهينا ومسيئا ومذلا لملياري مسلم في العالم
السيد نصر الله: هناك شخص قذر وجاسوس للموساد يقف في السويد ويهين ملياري مسلم بحماية الشرطة السويدية
السيد نصر الله: بالامس شهدنا تخاذل وضعف ووهن اغلب حكومات الدول الاسلامية في اجتماع منظمة دول مجلس التعاون الاسلامي
السيد نصر الله: لو كانت الاهانة وجهت الى ملك او أمير او عائلة هذه الدول لقامت الدنيا ولم تقعد
السيد نصر الله: لبنان كان سيضيع لو انتظر جامعة الدول العربية لكن الوعي والبصيرة ومساعدة ايران حالت دون ذلك
السيد نصر الله: ما يجري في مخيم عين الحلوة مؤلم ومحزن ونوجه نداء للجميع الى وقف القتال والاحتكام الى العقلاء
المرجع السيد علي السيستاني للبابا فرنسيس: نؤكد على أهمية تضافر الجهود لنبذ العـنف وتثبيت قيـم التآلف بيـن الناس
المرجع السيد علي السيستاني: نؤكد على وجوب الحفاظ على كيان الأسرة وقيمها كما فطر الله الإنسان عليها
هدوء حذر يسود مخيم عين الحلوة جنوب لبنان بعد توقف الاشتباكات والتزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار
فرق الاطفاء تواصل عملية السيطرة على الحريق الضخم الذي شب في أحد مستودعات الأقمشة على طريق مطار بيروت الدوليّ
المديرية العامة للدفاع المدني تنعى المتطوع (محمد جهاد بيدي) الذي استشهد أثناء تأديته لواجبه في اخماد حريق في بيروت
المقاومة الفلسطينية تتصدى لاقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة نابلس والذي أسفر عن إصابتين إحداهما خطيرة
سرايا القدس: مجاهدونا يستهدفون قوات وآليات الاحتلال المقتحمة لمخيم عقبة جبر بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص
وكالة تسنيم: بحرية الحرس الثوري الإيراني تكشف عن سفن مزودة بصواريخ يصل مداها إلى 600 كيلومتر
حرس الثورة الاسلامية يطلق مناورات بحرية تأكيداً على استعداداته الدفاعية لحماية أمن الخليج الفارسي والجزر الإيرانية
الرئيس التونسي قيس سعيد ينهي مهام رئيسة الوزراء نجلاء بودن ويعين خلفاً لها المسؤول السابق في البنك المركزي أحمد الحشاني
الجيش الأوكراني: اندلاع الحرائق في منشآت للبنية التحتية الصناعية وموانئ في جنوب أوديسا بعد تعرضها لهجمات بمسيرات
الكرملين: مستعدون للعودة إلى صفقة الحبوب فور تنفيذ شروطنا
البيت الأبيض: نعارض بشدة قرار وكالة فيتش تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الاميركية
وثيقة قضائية: لائحة الاتهام بحق الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب تتضمن 4 تهم من بينها التآمر والاحتيال على البلاد
بيان أميركي جنوب إفريقي مشترك: ندعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر ونندد بالاستيلاء على السلطة بالقوة
قادة الانقلاب في النيجر يعلنون إعادة فتح الحدود الجوية والبرية مع الجزائر وليبيا ومالي وتشاد وبوركينافاسو
الرئاسة التركية: أردوغان وبوتين اتفقا على زيارة الرئيس الروسي إلى تركيا
منذ 30 mins
2 August، 2023
عاجل
أردوغان
الرئيس الروسي
تركيا
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