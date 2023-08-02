الرئاسة التركية: أردوغان وبوتين اتفقا على زيارة الرئيس الروسي إلى تركيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 2 2023 - 13:56

الرئاسة التركية: أردوغان وبوتين اتفقا على زيارة الرئيس الروسي إلى تركيا

منذ 30 mins 2 August، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا في استطلاع دورة برامج عاشوراء على قناة المنار لهذا العام 1445 ه / 2023 م
إغلاق مشاركة